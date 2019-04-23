Полиция проводит проверку по факту падения котенка с 6 этажа в Карелии

В СМИ появилась информация о том, что вечером 21 апреля в Костомукше мужчина выбросил котенка с 6 этажа за то, что тот ходил мимо лотка.

С шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Он умер в клинике. Хозяйка сообщила, что муж "вышвырнул" кота за то, что он стал ходить мимо лотка.

В МВД Карелии сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели животного.