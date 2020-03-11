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Полиция просит петрозаводчан сообщить, где торгуют смертью

Новости. Общество
18:40, 11 Марта 2020
фото: © pxhere.com
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Петрозаводчан призывают поддержать масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации города.

С 16 по 27 марта полиция Петрозаводска проводит на территории города общероссийскую акцию "Сообщи, где торгуют смертью".

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, вовлечённых в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, или осведомлены о местах, где может осуществляться продажа наркотиков, о людях, предоставляющих помещения для потребления наркотиков, просим сообщать данную информацию в отделы полиции города или дежурную часть УМВД России по Петрозаводску по телефонам:

- Отдел полиции №1 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 739-154
- Отдел полиции №2 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 739-240
- Отдел полиции №3 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 755-000
- Дежурная часть УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 715-327 или 02.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2020-03-11 21:06:55
Потрясающе. А может пора восстановить наркоконтроль? Куда он делся в Республике Карелия? Почему везде наркоши ползают и откуда у них денежные средства? Почему местами непонятные машины темного цвета и тонированы кучкуются? Что непонятного? Работайте. Вам и платят прилично, а не учителям и медикам.
Ткачев
2020-03-11 20:55:02
Наркопромысел существует исключительно и только в симбиозе со своими "борцами". Где нет симбиоза, там ему наступает молниеносный ... .
Неравнодушный
2020-03-11 20:15:29
Звонит мужик в скорую помощь...
- Срочно приезжайте, у моей жены белая горячка.
- Что произошло?
- Кругом черти смертью торгуют, а она не видит.
Andrey+
2020-03-11 19:49:55
...в турагентствах...
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