Полиция просит петрозаводчан сообщить, где торгуют смертью

Петрозаводчан призывают поддержать масштабную информационную кампанию, направленную на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, сообщается на сайте администрации города.

С 16 по 27 марта полиция Петрозаводска проводит на территории города общероссийскую акцию "Сообщи, где торгуют смертью".

Если вы обладаете какой-либо информацией о лицах, вовлечённых в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, или осведомлены о местах, где может осуществляться продажа наркотиков, о людях, предоставляющих помещения для потребления наркотиков, просим сообщать данную информацию в отделы полиции города или дежурную часть УМВД России по Петрозаводску по телефонам:

- Отдел полиции №1 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 739-154

- Отдел полиции №2 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 739-240

- Отдел полиции №3 УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 755-000

- Дежурная часть УМВД России по г.Петрозаводску, тел.: 715-327 или 02.