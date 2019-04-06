Полиция разыскивает девушку, которая пропала еще в феврале

Полиция Петрозаводска разыскивает 20-летнюю девушку, которая ушла из дома 22 февраля и исчезла.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление об исчезновении Ангелины Михайловны Развеиной 1999 года рождения поступило в отдел полиции по Петрозаводску 29 марта. Выяснилось, что 22 февраля 2019 года она ушла из дома в Петрозаводске и с тех пор не выходит на связь с родственниками.



Приметы: на вид 20 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые, длинные темно-русые, глаза голубые.



Была одета: куртка темно-синего цвета с капюшоном, бежевая толстовка с капюшоном, синие джинсы, кроссовки желтого цвета "Найк".

По данным полиции, может находиться в микрорайоне Ключевая.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ангелины Развеиной, просят сообщать по телефонам: 8-981-405-41-44, (814-2)739-240.