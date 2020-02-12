Полиция разыскивает мужчину, который мог украсть деньги из банкомата

Инцидент произошел в торговом центре в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками кондопожской полиции устанавливается личность мужчины, запечатленного на записи камеры видеонаблюдения, который подозревается в совершении кражи денег из банкомата в торговом центре в Кондопоге.

Любую информацию о разыскиваемом можно сообщать по телефонам: +7-900-455-05-97, +7-911-436-05-46.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее пожилая жительница Карелии потеряла деньги из-за неумения дочери пользоваться банкоматом.