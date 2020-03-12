Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего с места ДТП в Петрозаводске

Авария произошла 16 февраля на Первомайском проспекте, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 17.04. в районе дома № 2 по Первомайскому проспекту неустановленный водитель на автомобиле "ВАЗ-2115" (темного цвета, с багажником на крыше) врезался в автомобиль Skoda Fabia. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.



Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении возможного участника ДТП, запечатленного камерами видеонаблюдения, просят сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900, 78-44 -44.

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