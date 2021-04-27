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Полиция разыскивает водителя, сбившего собаку в Петрозаводске (ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
07:15, 28 Апреля 2021
фото: Сампо.ру
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Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к жителям города с просьбой помочь разыскать водителя автомобиля, сбившего собаку на одной из улиц.

Обращение размещено на странице ГИБДД Вконтакте.

"Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля, сбившего собаку...Всех кто располагает информацией о данном ДТП и записями видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 26 апреля в 21.56 недалеко от дома № 18 по улице Ровио. Водитель покинул место происшествия и не сообщил о нем в ГИБДД.

Неравнодушные прохожие отвезли собаку в клинику, где ее удалось спасти.

В паблике приюта для животных «Дорога домой» идет сбор средств для помощи пострадавшему животному.

Камера наружного наболюдения компании «Сампо» запечталела момент ДТП.

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