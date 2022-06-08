Полиция разыскивает женщину с косой, подозреваемую в краже из торгового центра Петрозаводска (ВИДЕО)

Устанавливается личности женщины, подозреваемой в совершении кражи в одном из торговых центров Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Петрозаводску продолжают работу по установлению личности женщины, подозреваемой в совершении кражи в одном из торговых центров города.

Любую значимую информацию о разыскиваемой можно сообщить по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.