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Полиция сообщила подробности, как пьяный водитель после ДТП с фурой бегал по лесу в Карелии

Новости. Происшествия
08:20, 20 Февраля 2021
фото: Группа "Полиция Прионежского района" Вконтакте
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Полиция Прионежского района Карелии сообщила об обстоятельствах ДТП с участием легковушки и фуры возле поселка Новая Вилга.

Авария произошла в четверг напротив АЗС в районе пересечения трассы "Кола" с автодорогой в сторону Петрозаводска.

По сообщению районной полиции, большегруз пропускал транспортный поток, идущий по главной дороге. Водитель ехавшей сзади "Лады Х-рэй" не учёл дистанцию до впереди стоящей фуры и допустил столкновение.

"После столкновения водитель грузовика направился к водителю "Лады". Но управлявший легковым автомобилем мужчина свое транспортное средство оставил и побежал в лес. Через несколько часов скитаний, беглец все таки вернулся на место происшествия, где его уже ожидал прибывший наряд ДПС. Сотрудники полиции зафиксировали состояние опьянения у сбежавшего водителя", - рассказали в полиции.

Автомобиль нарушителя помещён на штрафстоянку. Водителю грозит наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения прав на срок до двух лет.

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