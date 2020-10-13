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Полиция в Карелии ищет мужчину с татуировками, который под Новый год вышел из дома и не вернулся

Новости. Происшествия
10:08, 14 Октября 2020
фото: © МВД Карелии
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В Кондопожском районе Карелии разыскивают 57-летнего мужчину, который пропал 28 декабря 2019 года, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Кондопожского района продолжает розыск 57-летнего Михаила Б., который 28 декабря 2019 года ушел из своего дома в Кондопоге в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-57 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы прямые седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина. Голос глухой, при разговоре заикается. На запястьях обеих рук имеются татуировки в виде букв "ГСВГ" и "ДДА".

Всех, имеющих информацию о местонахождении пропавшего или видевших его в текущем году, полиция просит сообщить по телефонам: +7-921-220-69-16, +7(81452)2-09-02.

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Комментарии

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кир
2020-10-14 10:29:44
Уже сгнил.
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