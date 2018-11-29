Полиция выяснила причины повреждения памятника воинам-интернационалистам в Карелии

МВД Беломорского района в ходе проверки выяснило, что памятник воинам-интернационалистам не был поврежден вандалами.

Напомним, в Парке Пашкова в Беломорске был сломан памятник воинам, участникам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов. Об этом сообщил местный житель Евгений А. в официальной группе Беломорска в соцсети "Вконтакте".

Полиция провела проверку, ответ направила Евгению А. В документе говорится, что "наклон стелы образовался из-за некачественного глиняного раствора".

Арматура, на которой была установлена стела, не была деформированна. Фактов осквернения и порчи памятника сотрудники полиции не усмотрели.