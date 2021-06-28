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Полиция забрала пятерых детей из неблагополучных семей в Карелии

Новости. Общество
16:40, 29 Июня 2021
фото: © AP Photo/Jens Meyer, архив

В ходе оперативно-профилактической операции «Группа» полиция проверила более 270 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщили в МВД Карелии.

В целях предупреждения совершения подростками повторных и групповых преступлений в Карелии проведена операция «Группа».

В ходе мероприятий по месту жительства проверено более 270 несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По социальным показаниям из семей изъято пятеро детей. Установлено местонахождение 14 несовершеннолетних, находившихся в розыске, выявлено 8 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и один - совершивший преступление. Четверо детей помещены в учреждения социальной защиты, столько же - в учреждения здравоохранения, один ребенок помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Карелии. На территории Лоухского района выявлено 2 группы антиобщественной направленности, 1 – на территории Прионежского района. На профилактический учет поставлено 17 несовершеннолетних.

Одной из причин совершения подростками правонарушений является отсутствие надлежащего контроля родителей за их поведением. В связи с этим сотрудниками полиции к административной ответственности привлечено 37 взрослых граждан.

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