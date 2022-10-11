Полкило гашиша продал житель Карелии в ходе «проверочной закупки»

Житель Кеми, попавшийся на продаже наркотика, услышал приговор.

Как сообщили на сайте Кемского суда, местного жителя осудили за незаконный сбыт наркотиков. Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина продал за 3 тысячи рублей гашиш весом в 0,560 грамма. Наркотик был приобретен в ходе проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Подсудимый свою вину признал полностью, отказавшись от дачи показаний.

С учетом степени тяжести и совокупности смягчающих обстоятельств жителю Кемского района было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.