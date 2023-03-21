Полмиллиона рублей по-прежнему ждут тех, кто поможет раскрыть поджог лесозавода в Карелии

Полиция продолжает искать поджигателей лесозавода в Лоухском районе.

По сообщению МВД Карелии, полиция ведет розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 8142 715 420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 000 рублей.

Напомним, в конце ноября 2020 года в Лоухском районе неизвестные подожгли лесозаготовительное предприятие «Финтек», строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы. В результате пожара на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

В 2021 году полиция дважды обращалась с просьбой о помощи в розыске причастных к поджогу лиц.