Полная программа праздника "Старый город. Зима"

Музей-заповедник "Кижи" 17 февраля впервые проводит праздник "Старый город. Зима".

Он продолжает традицию музейных праздников в квартале исторической застройки Петрозаводска. Участвуя в конкурсах музея, можно выиграть поездку на остров Кижи – на юбилейный, 20-й фестиваль "Кижская регата".

На празднике "Старый город. Зима" в квартале исторической застройки музей-заповедник "Кижи" совместно с партнерами и горожанами попытается воссоздать картинку задорного праздничного гуляния на Масленицу конца XIX - начала XX вв. Костюмированные персонажи, театрализованные сценки народного гуляния и ярмарки.

Начало праздничных гуляний - в 12.00 по адресу ул. Федосовой, 19.

С этого времени работает ярмарка, гуляют костюмированные персонажи, работает горка, посетители смогут попить горячего чая из самовара-великана и отведать традиционное блюдо карельской кухни – сульчины, или угоститься русскими блинами. Согреться и поиграть можно на выставке "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я" (экскурсии и мастер-классы по изготовлению символа Масленицы "Солнечный круг" - в 12.00, 13.00, 15.00).

Открытие праздника и театрализованное представление с участием артистов театров, зазывал, фольклорных коллективов "Карьяла", "Зоряйне" и детской фольклорной группы музея "Кижи" состоится в 14.00 у здания по ул. Федосовой, 19.

Гостей праздника в этот день порадует ледовая скульптура – лодка-кижанка, один из узнаваемых символов острова Кижи, которая будет установлена у здания по ул. Федосовой, 19. Ледовая "кижанка" посвящается ХХ-летнему юбилею фестиваля "Кижская регата", самая зрелищная часть которого – гонки на традиционных лодках. Также возле выставочного зала музея сооружается ледовый кубок ФИФА (в музее "Кижи" много футбольных фанатов).

Для всех любителей фотографий в фотозоне будут приготовлены предметы быта, орудия труда и табличка #Киживгороде. Используя фон и реквизит, можно сделать интересные снимки. Авторы лучших фотографий будут награждены. Фотографии нужно загрузить в социальную сеть ВКонтакте до 24.00 17 февраля. Жюри отберет лучшую работу (критерии – качество фотографии, выразительность и композиция), и 28 февраля победитель получит сертификат "Поездка на юбилейный ХХ-й фестиваль "Кижская регата", который состоится 4 августа 2018 года на острове Кижи.

Согласно традициям, на празднике будут чествовать молодоженов. Молодым споют величальные песни, покатают на санях, запряженных лошадьми, и угостят чаем с блинчиками.

На празднике "Старый город. Зима" пройдет традиционная ярмарка. Откроется сувенирный магазин музея "Кижи", который представит музейную продукцию и проведет беспроигрышную лотерею для всех желающих. Будут работать мастера-ремесленники и местные производители. Посетители смогут купить изделия из кожи, из соломы, текстиль, костюмы, вязаные носки, рукавицы, традиционные костюмы, корзины, валяные изделия, обереги, сувениры, половики, чеканные монеты, сувениры из шунгита, гончарные изделия, народные куклы, украшения, антиквариат, винтаж, банные шапки и сувенирные валенки-"шептуны".

И, конечно, какая Масленица без блинов, горячего чая и вкусных сладостей! На празднике вы сможете отведать: настоящие сульчины и блины от музея "Кижи", приготовленные из ржаной муки и круп от Торгового Дома "Ярмарка", розанцы и кексы от искусных кулинаров из поселка Чална, мёд от семьи Волковых из поселка Ладва, варенья и вяленую клюкву от компании "Ягоды Карелии", выпечку и вафли от хлебозавода "Сампо", натуральные продукты от молокозавода "Славмо", травяные чаи от мастерской супругов Хюрри, орешки и сухофрукты.

Веселые масленичные забавы трудно представить себе без катания на санях, запряженных лошадьми, катания с гор, традиционных игр и аттракционов. На игровой площадке вас ждет программа с участниками коллективов "Karjala", детской фольклорной группы музея "Кижи". Все желающие смогут поучаствовать в традиционных играх и забавах, таких как: "Хиппа", "Рюшка с города", "Закрутиха", "Дударь", "Котя, котя, продай дитя", "Закидушки", "Кольцеброс", перетягивание каната, бой мешками, прыжки с трехсторонней скакалкой, соревнования по ходьбе на ходулях, подъем пудовой гири, конкурсы на меткость, бег в мешках, метание валенок и шапок, стрельба из лука и турнир по игре в "кюккя".

На "ярмарочной площади" вас ждет увлекательное представление народного театра Петрушки от артистов театра кукол Карелии с пьесами "Мартена Ивановна из деревни приехала", "Доктор лечит Петрушку". Студенческий театр ТИС Петрозаводского государственного университета представит спектакль по пьесе А.Т. Аверченко "Суета сует". Только одно представление в 15.30 по адресу ул. Федосовой, 19!

Отличным примером народного развлечения станет взятие снежного городка. Участники историко-морского клуба "Гардемарин" (г. Кондопога) приглашают всех гостей и горожан в 15.00 принять участие в этой старинной потехе, которая проводилась всегда на шестой день Масленицы. Штурмующих крепость ждут снежная гора, пушки, сабли, азарт и веселье.

Для любителей поэзии в программе праздника – литературный вечер в библиотеке музея "Кижи". Представители России и Англии начали обмениваться визитами за несколько лет до Первой мировой войны. Позже англофилия достигла апогея. Осенью 1915 г. по всей Англии проведен был "День русского флага". Резко вырос интерес к России, её языку, литературе и культуре в целом. В апреле 1915 г. в Москве учреждено было Общество сближения с Англией; в него входили видные профессора, в частности Максим Ковалевский, Павел Новгородцев, а также Бунин, и ряд других литераторов. В Петрограде открылось Общество британского флага. В город Петрозаводск на праздник приехали гости из Англии - известный аглицкий профессор господин Адам Уилсон и его студенты, которые познакомят вас с английской поэзией и переводами её на русский язык. А господин Прозоровский украсит английскую поэзию своим великолепным пением романсов знаменитого Александра Вертинского.

В рамках праздника "Старый город. Зима" будут подведены итоги конкурса блинов "Без блина не Маслена" и конкурса частушек "Широкая Масленица, мы тобою хвалимся".

В финале праздника – в 15.45 будет разыгран "Счастливый билет в музей", а обладатель выигрышного билета получит главный приз — сертификат "Поездка на юбилейный ХХ-й фестиваль "Кижская регата", который состоится 4 августа 2018 года на острове Кижи. Сейчас еще есть возможность стать участником акции, посетив до 17 февраля один из выставочных залов музея "Кижи" в Петрозаводске: на пл. Кирова, 10А или на ул. Федосовой, 19, а также фондохранилище музея на пл. Кирова, 10. Это может быть выставка, интерактивная программа, лекция или мастер-класс. Важно сохранить билет, подписать его, принести на праздник с 12.00 до 15.50 и опустить в музейный сундук.

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