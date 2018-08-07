Половина россиян намерены работать на пенсии

Больше половины россиян (54%) намерены продолжить работать после выхода на пенсию.

Это следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает РИА Новости. Почти втрое меньше опрошенных (19%) не собираются работать на пенсии, а 23% затруднились ответить. Среди респондентов 1% сказали, что уже на пенсии, а 2% — «уже на пенсии и не работаю».

Почти половина (49%) россиян планируют откладывать деньги на старость, показал опрос (этот вопрос задавали респондентам, не находящимся на пенсии, — 96% участников исследования). Из них 21% уточнили, что начнут это делать не раньше, чем через 10 лет, а 20% — в ближайшие годы. Заявили, что уже откладывают деньги 8% опрошенных. Не смогли ответить 12% респондентов.

Опрос "ФОМнибус" проводился 28–29 июля в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов. О методе опроса не сообщается.