Половина россиян не одобрила закон о неуважении к власти, свидетельствует опрос

Две трети россиян (64%) считают, что законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти приняли, чтобы не допустить критики власти.

Это следует из результатов соцопроса "Левада-центра", пишет "Медуза".

Так, 23% опрошенных считают, что законы призваны обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

Закон о неуважении к власти одобряют 39% респондентов, не одобряют 53%. Наказание за распространение недостоверных новостей одобрили 55% опрошенных, не одобрили 33%.

Среди опрошенных 41% сказали, что узнали о принятых законах от социологов. Это расходится с данными опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% опрошенных известно о наказании за фейковые новости.