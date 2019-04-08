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Новости. Общество
20:40, 08 Апреля 2019
фото: uralinform.ru

Половина россиян не одобрила закон о неуважении к власти, свидетельствует опрос

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Две трети россиян (64%) считают, что законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти приняли, чтобы не допустить критики власти.

Это следует из результатов соцопроса "Левада-центра", пишет "Медуза".

Так, 23% опрошенных считают, что законы призваны обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.

Закон о неуважении к власти одобряют 39% респондентов, не одобряют 53%. Наказание за распространение недостоверных новостей одобрили 55% опрошенных, не одобрили 33%.

Среди опрошенных 41% сказали, что узнали о принятых законах от социологов. Это расходится с данными опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% опрошенных известно о наказании за фейковые новости.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-08 21:19:41
Рабам не нравится закон об уважении к рабовладельцам. Странно. Хозяев же положено любить. Впрочем рабовладельцам на мнение рабов пофиг. Главное чтобы на плантациях пахали исправно за копейки. И терпели.
кир
2019-04-08 20:45:01
У нашего человека уважение друг к другу появляется только при совместном распитии водки.
Неравнодушный
2019-04-08 21:26:29
Кир, да. Пьёт и наливает - значит, свой, достоин уважения.
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