20:40, 08 Апреля 2019
Половина россиян не одобрила закон о неуважении к власти, свидетельствует опрос
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Две трети россиян (64%) считают, что законы о наказании за фейковые новости и неуважение к власти приняли, чтобы не допустить критики власти.
Это следует из результатов соцопроса "Левада-центра", пишет "Медуза".
Так, 23% опрошенных считают, что законы призваны обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете.
Закон о неуважении к власти одобряют 39% респондентов, не одобряют 53%. Наказание за распространение недостоверных новостей одобрили 55% опрошенных, не одобрили 33%.
Среди опрошенных 41% сказали, что узнали о принятых законах от социологов. Это расходится с данными опроса ВЦИОМ, согласно которому 78% опрошенных известно о наказании за фейковые новости.
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