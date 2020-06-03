Полпред президента в СЗФО отметил низкий уровень летальности по коронавирусу в Карелии

По мнению Александра Гуцана, добиться этого помогла слаженная работа властей региона и врачей.

По словам полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, зампреда Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Александра Гуцана, сложная ситуация, связанная с распространением коронавируса, "позволила мобилизовать ресурсы и дополнительно модернизировать систему здравоохранения республики", пишет ТАСС.



Гуцан отметил, что в Карелии был существенно увеличен специализированный коечный фонд, в больницах было установлено современное медицинское оборудование, а сотни карельских врачей прошли переподготовку.

"Слаженная работа позволила иметь региону низкую летальность", – сказал полпред, добавив, что республика по этому показателю находится на восьмом месте в стране (считая от наиболее низких показателей летальности в сторону их увеличения).