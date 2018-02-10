Полпреду президента на Северо-западе показали тренажеры Маркелова

Полномочный представитель президента на Северо-Западе Александр Беглов осмотрел площадку с уличными тренажерами на Онежской набережной, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Александр Беглов побывал на спортивной площадке, где бесплатно заниматься могут все желающие 24 часа в сутки. Свои тренажеры представил известный предприниматель владелец торговой маркой "МВ Barbell" Вадим Маркелов.

Он показал и подробно рассказали о преимуществах подобных комплексов. Кроме тренажеров для людей с ограниченными возможностями передвижения, на площадке установлены уникальные силовые уличные тренажеры на все группы мышц, комплекс турников и рукоходов, более 30 популярных уличных тренажеров, более десяти детских.

Все конструкции имеют сертификаты международного образца, подтверждающие высокий уровень надежности и безопасности.

В мэрии отмечают, что это первый визит полпреда президента Александра Беглова в Карелию после назначения на должность.

Цель рабочей поездки в республику – проверка хода реализации "майских" указов президента РФ, выполнения поручений и стратегических инициатив главы государства на территории региона, направленных на повышение качества жизни населения.