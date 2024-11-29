Польша установила тысячи бетонных ежей на границе с Россией

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Новости. Общество
09:10, 01 Декабря 2024
фото: © Susan Jones / unsplash

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Три с половиной тысячи тетраподов стоят на границе с Калининградской областью.

Три с половиной тысячи тетраподов стоят на границе с Калининградской областью, пишет Газета.Ru со ссылкой на сообщение премьера республики Дональда Туска.

Обычно их используют как волнорезы, но также их можно применять против движения тяжелой техники. Политик добавил, что «твердую инфраструктуру» планируют установить у восточной границы, на участке протяженностью 300 км.

Так, 1 ноября Туск сообщил о начале строительства линии укреплений на границе с Россией. В рамках программы «Восточный щит» собираются выкопать рвы, разместить минные поля и создать систему активного наблюдения.

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