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Полуголый мужчина на автомобиле без номеров был задержан у Президентского кадетского училища в Петрозаводске

Новости. Происшествия
22:15, 17 Августа 2021
фото: читатель Столицы на Онего

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У Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте кинологи с собаками проверяли подозрительную машину без номеров с полураздетым водителем.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, сегодня вечером, 17 августа около 19.00, на Комсомольском проспекте, у Президентского кадетского училища сотрудники ДПС увидели подозрительный автомобиль «ВАЗ-2106» без номеров, в котором находился полураздетый водитель, поведение мужчины также вызвало много вопросов у стражей порядка.

В результате на место происшествия были вызваны кинологи с собакой, которая проверила автомобиль на наличие наркотиков, водитель также был отправлен на медосвидетельствование.

По данному происшествию проводится проверка.

Фото в редакцию прислал читатель.

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