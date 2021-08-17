Полуголый мужчина на автомобиле без номеров был задержан у Президентского кадетского училища в Петрозаводске

У Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте кинологи с собаками проверяли подозрительную машину без номеров с полураздетым водителем.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, сегодня вечером, 17 августа около 19.00, на Комсомольском проспекте, у Президентского кадетского училища сотрудники ДПС увидели подозрительный автомобиль «ВАЗ-2106» без номеров, в котором находился полураздетый водитель, поведение мужчины также вызвало много вопросов у стражей порядка.

В результате на место происшествия были вызваны кинологи с собакой, которая проверила автомобиль на наличие наркотиков, водитель также был отправлен на медосвидетельствование.

По данному происшествию проводится проверка.

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