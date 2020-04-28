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Полуголый Стас Пьеха удивил фанатов резкой сменой имиджа (ВИДЕО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 28 Апреля 2020
фото: © instagram.com/wolfieha
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Певец на карантине всерьез занялся спортом.

Стас Пьеха на время карантина покинул Москву и изолировался в сельской местности. Стас с удовольствием проводит время, гуляя по местным окрестностям, а также совершенствует свое тело и дух. После столичной суеты певец наслаждается неспешной жизнью, при которой не нужны услуги стилистов и визажистов. Стас даже отрастил бороду, пишет Cosmopolitan.

Певец показал забавное видео. Он предстал с обнаженным торсом в черных трусах-боксерах. Необычный образ завершила черная повязка на голове, благодаря которой певец напомнил звезду боевиков из 90-х годов Чака Норриса.

"Дрифтующий кулак. Тайфун в раю. Поцелуй дракона. Вулкан-2. Извержение", – перечислил он название фильмов, подходящих под его импровизированное виде.

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