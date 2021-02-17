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Пользователей портала госуслуг предостерегли от цифровых мошенников

Новости. Общество
22:00, 17 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала "Госуслуги".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

"В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала "Госуслуги", а это свыше 126 миллионов граждан России. В ней используется сразу несколько приемов социальной инженерии, при этом разные письма могут приходить несколько раз подряд одному и тому же пользователю", — говорится в сообщении.

Цель рассылки одна: побудить читателя кликнуть на ссылку и перейти на внешний сайт, имитирующий дизайн портала госуслуг, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя, предупреждают в Роскачестве.

Письма имитируют оригинальную рассылку от портала "Госуслуги", но их содержание представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем: например, достаточно низкое качество текста. Среди таких примеров — предложение участвовать в лотерее за комиссионный платеж (отказ чреват отключением доступа) или предложение получить социальные выплаты от государства.

Чтобы не стать жертвой цифровых мошенников, надо соблюдать правила цифровой безопасности: эксперты настоятельно советуют не переходить на порталы по внешним ссылкам даже из писем убедительного содержания, а также внимательно читать тексты и анализировать их на предмет психологических уловок.

Среди традиционных и важных советов — пользоваться антивирусом и обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта: если он выдан несколько дней или недель назад, высока вероятность, что этот сайт мошеннический, говорится в сообщении.

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Комментарии

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кир
2021-02-17 22:10:01
Мошенники будут всегда в большом числе, если нет страха. Либерасты законы сделали, повинуясь Западу, для себя любимых.
Гость
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