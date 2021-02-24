Помощь медиков потребовалась участнику дворовой драки в Петрозаводске

На Октябрьском проспекте сразились два незнакомца, один из которых оказался в руках врачей.

Медики сообщили петрозаводским полицейским о происшествии, передает МВД. К врачам за помощью обратился 36-летний житель города, у которого были диагностированы ушибы, ссадины и кровоподтёки на руках и ногах. Пациент рассказал, что его избили. При этом он не смог вспомнить, кто, когда и где его избил.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранним утром в одном из дворов Октябрьского проспекта вступили в конфликт двое ранее не знакомых мужчин. Сначала они стали выяснять отношения на словах, затем в ход пошли кулаки. В итоге заявителю понадобилась медпомощь, а его соперник скрылся.

Вред здоровью, причинённый участнику ссоры, был квалифицирован как тяжкий.

Как сообщили в МВД, под подозрением оказался 24-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он сослался на сильное алкогольное опьянение, в котором он пребывал в день происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что сотрудник ресторана в Петрозаводске отправил посетителя в нокаут.