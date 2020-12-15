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Сотрудник ресторана в Петрозаводске отправил посетителя в нокаут

Новости. Общество
12:58, 16 Декабря 2020
фото: © pxhere.com
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Сотруднику ресторана в Петрозаводска грозит лишение свободы за драку с посетителем, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска завершена проверка по заявлению 34-летнего горожанина. Полицейские установили, что в начале ноября он пришел на день рождения друга в один из городских ресторанов. В ходе застолья мужчина, изрядно выпив, стал мешать другим посетителям. На это обратили внимание сотрудники заведения и попросили его покинуть помещение.

Дойдя до гардероба, гость стал оказывать сопротивление и толкнул работника ресторана - тот в ответ нанес ему удар в лицо. Удар оказался такой силы, что подвыпивший посетитель упал и потерял сознание. Сотрудники заведения оказали первую помощь пострадавшему, а также вызвали медиков и полицейских. Избитого посетителя ресторана доставили в больницу.

Подозреваемый, 30-летний житель Петрозаводска, признал свою вину. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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