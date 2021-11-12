Помощник председателя городского суда Петрозаводска стала судьей

Указом президента помощник председателя Петрозаводского городского суда Любовь Давиденкова назначена судьей этого суда.

В понедельник, 13 декабря, приступила к работе новая судья Петрозаводского городского суда Любовь Давиденкова. Указ о ее назначении накануне подписал Владимир Путин.

Сорокапятилетняя Любовь Давиденкова в 2001 году окончила юридический факультет ПетрГУ, после этого работала помощником военного комиссара Петрозаводска, затем помощником судьи гарнизонного военного суда. С 2020 года и до настоящего времени она была помощником председателя Петрозаводского горсуда Андрея Злобина.

Как сообщила «Столице на Онего» сама Любовь Давиденкова, в суде она будет рассматривать гражданские дела.