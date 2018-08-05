Понедельник в Карелии будет пасмурным и дождливым

По сообщению карельского Гидрометцентра, 6 августа в большинстве районов республики пройдут осадки.

По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

Ветер северный, северо-западный, на юге западный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, по северным районам местами до +7. Днем столбик термометра остановится на отметке +14, +19 градусов, по южным районам +17,+22 градуса.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза.

Ветер западный умеренный, днем при грозе порывистый.

Воздух прогреется ночью до +14, +16 градусов, днем до +19, +21.