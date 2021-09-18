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Понедельник в Карелии будет прохладным и облачным

Новости. Погода
17:00, 19 Сентября 2021
фото: Ирина Меркова / Столица на Онего

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О погоде на 20 сентября рассказали синоптики карельского Гидромецентра.

В понедельник, 20 сентября, по районам Карелии будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный  умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°С, у водоемов до +6°С,  днем +5, +10°С.

В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
karelets
2021-09-19 17:51:08
Да пофиг. Батареи горячие, в магазинах полно товаров и деньги есть. Плюс сокрушительная победа на выборах. Жизнь удалась :)
Гость
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