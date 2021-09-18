Понедельник в Карелии будет прохладным и облачным

О погоде на 20 сентября рассказали синоптики карельского Гидромецентра.

В понедельник, 20 сентября, по районам Карелии будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, -3°С, у водоемов до +6°С, днем +5, +10°С.

В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.