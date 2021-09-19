Поножовщина в городе бумажников Карелии: соседка по общежитию спасла израненного мужчину

Конфликт между двумя жителями Кондопоги закончился для одного из них в больнице, нападавший задержан, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение из местной больницы — туда был доставлен 37-летний пациент с проникающим ранением шеи и колото-резаной раной предплечья.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего и выяснили, что травмы нанес 48-летний знакомый потерпевшего, который ранее уже был неоднократно судим.

В тот день мужчины находились в гостях в одном из городских общежитий и во время совместной пьянки поругались. Подозреваемый достал из кармана отвертку и нанес оппоненту удар в шею, а затем схватил нож и ударил его в предплечье, после чего скрылся с места преступления. Лежавшего в коридоре раненого мужчину обнаружила соседка по комнате, она и вызвала скорую помощь.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело