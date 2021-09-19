Реклама
Каждый район Карелии по-своему уникален (ВИДЕО)
19.09.2021 14:11
Стала известна явка избирателей в Карелии за два дня голосования
18.09.2021 23:12
Голосование на дому для избирателей Карелии организовано со всеми мерами санитарной безопасности
18.09.2021 21:27

Поножовщина в городе бумажников Карелии: соседка по общежитию спасла израненного мужчину

Новости. Криминал
14:45, 21 Сентября 2021
фото: © Масим Симонов / ТАСС

Новости партнеров

Конфликт между двумя жителями Кондопоги закончился для одного из них в больнице, нападавший задержан, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение из местной больницы — туда был доставлен 37-летний пациент с проникающим ранением шеи и колото-резаной раной предплечья.

Полицейские установили обстоятельства произошедшего и выяснили, что травмы нанес 48-летний знакомый потерпевшего, который ранее уже был неоднократно судим.

В тот день мужчины находились в гостях в одном из городских общежитий и во время совместной пьянки поругались. Подозреваемый достал из кармана отвертку и нанес оппоненту удар в шею, а затем схватил нож и ударил его в предплечье, после чего скрылся с места преступления. Лежавшего в коридоре раненого мужчину обнаружила соседка по комнате, она и вызвала скорую помощь.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
15.09.2021, 16:55
Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Чтиво

20.09.2021 13:00
Без политики
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
Специалисты рассказали об особенностях и деталях получения сертификата на услуги.
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
15.09.2021 14:00
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»