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Попадались ли вы на удочку дистанционных мошенников? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:50, 22 Января 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur
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Жители Карелии за год перевели мошенникам более 180 млн рублей.

В минувшем году в Карелии отмечен рост преступлений, совершенных дистанционно. Так, по сравнению с 2019 годом, количество дистанционных преступлений увеличилось на 49% и составило 2885 фактов. Под влияние негативной тенденции попали все районы республики, но наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

На удочку мошенников попался недавно и депутат Заксобрания Андрей Мазуровский, который перевел 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

А вы попадались на удочку дистанционных мошенников?
Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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ANT
2021-01-22 14:27:44
Меня мошенники забанили после того как я попытался их разводить во время их разводки :-) Больше не звонят.
однозначно
2021-01-22 13:57:36
Самое забавное, что депутатишка мазуровский об этом в своей газетенке не сообщил. Впрочем, как и либерастные местечковые газетенки не упомянули о том, что ихняя главарша слабунова перешла на платную основу в ЗС.
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