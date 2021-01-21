Попадались ли вы на удочку дистанционных мошенников? (ОПРОС)

Жители Карелии за год перевели мошенникам более 180 млн рублей.

В минувшем году в Карелии отмечен рост преступлений, совершенных дистанционно. Так, по сравнению с 2019 годом, количество дистанционных преступлений увеличилось на 49% и составило 2885 фактов. Под влияние негативной тенденции попали все районы республики, но наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

На удочку мошенников попался недавно и депутат Заксобрания Андрей Мазуровский, который перевел 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

А вы попадались на удочку дистанционных мошенников?

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