Попавшего в ДТП угонщика арестовали в Карелии

В Питкяранте алкоголь толкнул местного жителя на преступление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора Питкярантского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя города Питкяранта.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2019 года ночью 32-летний житель Питкяранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться на автомобиле своего работодателя, оставленном около рабочего цеха, а затем поставить его обратно.

Водитель воспользовался оставленными в цеху ключами владельца и выехал на машине за пределы города, однако не справился с управлением и оказался в кювете, где и был обнаружен бдительными гражданами, проезжавшими мимо.

Уголовное дело об угоне направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник был привлечен к административной ответственности и получил наказание в виде административного ареста на срок 13 суток.