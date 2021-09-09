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Попавшие под ремонт региональные дороги в Карелии готовы на 82 %

Новости. Общество
14:36, 10 Сентября 2021
фото: © Минтранс Республики Карелия

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В 2021 году в рамках нацпроекта должны быть отремонтированы более 230 километров региональных дорог, сообщают в Минтрансе Карелии.

По данным ведомства, уже завершены работы на трассе «Салми – ст. Салми», в высокой степени готовности находится автодорога «Деревянное - Деревянка - Пяжиева Сельга – Пухта, км 0 - км 13».

Продолжается ремонт магистралей в направлении туристических маршрутов. С опережением графика идут работы на автодороге «Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа, км 0 - км 76», которая повысит доступность музея-заповедника «Кижи», и «Олонец – Питкяранта – Леппясилта, км 73 – км 155» - одной из основных трасс для передвижения туристов.

Общая готовность региональных объектов в настоящее время составляет 82%. На сети дорог местного значения в Петрозаводске работы, запланированные на этот год, уже завершены. Подрядная организация перешла к объектам следующего года, их объём выполнен на 50%.

В Минтрансе республики напомнили, в рамках нацпроекта в 2019-2020 годах были отремонтированы автодороги общей протяженностью 282 километров, в том числе «Олонец – Верховье», «Шуйская – Гирвас», «Крошнозеро – Эссойла», «Кола» - Кончезеро - «Шуйская - Гирвас», «Подъезд к г. Сегежа» и др.

Ранее сообщалось, дополнительный ремонт дорог планируется в Калевальском районе Карелии.

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