Попавшую на "РосЯму" выбоину заделали на Ватутина

В Петрозаводске дорожники заделали неровности на ул. Ватутина.

В мае житель Петрозаводска разместил обращение на федеральном проекте "РосЯма" по поводу выбоины на улице Ватутина.

"Сегодня яму, наконец, заделали. Правда, качество асфальта вызывает сомнения, что асфальт здесь надолго", - рассказал "Столице на Онего" один из читателей.