Поправки в Конституцию будут препятствием для "разрушительных антисемейных установок стран Запада", считает политолог

Поправки в Конституцию России после их доработки направлены для рассмотрения в Госдуму; второе чтение законопроекта состоится 10 марта.

Включены в текст Конституции поправки, укрепляющие суверенитет России. Предлагается добавить в Основной закон запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий России, равно как и призывы к отчуждению. Запрет этот распространяется не только на граждан России, но и на граждан других стран, находящихся на территории России. Это очень существенное конституционное уточнение. В случае принятия данной нормы попытки, скажем, Запада оспаривать принадлежность Крыма России будут расцениваться как покушение на национальный суверенитет нашей страны. Отчуждение территорий России не допускается и потому желание зарубежных политиков заговаривать на подобные темы будут не просто бессмысленными, но и противозаконными. Если граждане России согласны с этим, то им следует за это проголосовать.

Как и за ещё одну норму, содержание которой разделяется всеми нормальными людьми в России. Путин предлагает закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Эта норма подтверждает традиционные ценности, характерные для нашей страны, и препятствует распространению в России разрушительных антисемейных установок стран Запада.

Полный текст заместителя председателя Общественной палаты Карелии Анатолия Цыганкова читайте далее.