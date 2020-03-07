890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске водители отметили праздник пьянством за рулем и поездками без прав
Сегодня 09:15
Автоледи в канун 8 марта устроила ДТП в Петрозаводске 1
Сегодня 10:51
Автоинспекторы Карелии накануне праздника остановили трех пьяных водителей
07.03.2020 16:15
Стало известно, где будут находиться люди с подозрением на коронавирус в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 09:00
Участница ВОВ из Карелии раскрыла секрет долголетия
07.03.2020 14:00

Поправки в Конституцию будут препятствием для "разрушительных антисемейных установок стран Запада", считает политолог

Новости. Политика
13:07, 08 Марта 2020
фото: © ИА "Республика"/ Николай Смирнов
Загрузка...

Поправки в Конституцию России после их доработки направлены для рассмотрения в Госдуму; второе чтение законопроекта состоится 10 марта.

Включены в текст Конституции поправки, укрепляющие суверенитет России. Предлагается добавить в Основной закон запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий России, равно как и призывы к отчуждению. Запрет этот распространяется не только на граждан России, но и на граждан других стран, находящихся на территории России. Это очень существенное конституционное уточнение. В случае принятия данной нормы попытки, скажем, Запада оспаривать принадлежность Крыма России будут расцениваться как покушение на национальный суверенитет нашей страны. Отчуждение территорий России не допускается и потому желание зарубежных политиков заговаривать на подобные темы будут не просто бессмысленными, но и противозаконными. Если граждане России согласны с этим, то им следует за это проголосовать. 

Как и за ещё одну норму, содержание которой разделяется всеми нормальными людьми в России. Путин предлагает закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Эта норма подтверждает традиционные ценности, характерные для нашей страны, и препятствует распространению в России разрушительных антисемейных установок стран Запада. 

Полный текст заместителя председателя Общественной палаты Карелии Анатолия Цыганкова читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 3
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»