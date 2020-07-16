Попробуйте новинки с королевскими креветками в "Бургер Кинге"

А вы уже успели попробовать в сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" главные новинки с королевскими креветками? Нет? Тогда приходите в ТРЦ "Тетрис", 1 этаж.

Нежные, сочные, наивкуснейшие морепродукты привнесут частичку морского настроения в наши пасмурные карельские будни. Порадуйте себя и близких аппетитными креветками в панировке, лёгким роллом "Шримп Ролл" с королевскими креветками в хрустящей панировке, "Шримп Кингом" на нежной картофельной булочке, салатом "Цезарь" с сыром пармезан и чесночными сухариками под лёгким соусом.

Для любителей бургеров на открытом огне сеть ресторанов быстрого питания подготовила сюрприз – знаменитый "Воппер" с креветками! Сочный говяжий бифштекс отлично сочетается королевскими креветками в легкой хрустящей панировке с помидорами, листовым салатом, хрустящими маринованными огурчиками, рубленым белым луком с кетчупом и майонезом. Классика с нетрадиционным вкусом! Также порадовать себя и близких можно десертами, салатами, напитками и разнообразием бургеров.

Вы можете заказать не только доставку, но и отдохнуть в просторном зале "Бургер Кинг", расположенном на 1 этаже ТРЦ "Тетрис". Только в "Бургер Кинг" вы сможете прочувствовать каждую нотку тончайшего аромата булочки, котлеты, овощей, креветок и других ингредиентов. А также оплатить бонусами СПАСИБО от Сбербанка!

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