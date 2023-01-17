Попытки незаконного вывоза и ввоза налички выросли в России на четверть

Общий объем нелегально перемещаемых денежных средств оценивается более чем в 2 миллиарда рублей.

Федеральная таможенная служба зафиксировала в прошлом году заметный рост попыток незаконного вывоза и ввоза через границу налички. Всего таможенниками пресечено 11 670 таких попыток, что на 24% выше показателей предыдущего года. При этом, как отметили в ведомстве, попытки незаконного вывоза денег предпринимались в 4 раза чаще, чем ввоза.

Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств по уголовным и административным делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 миллиарда рублей, что на 30% меньше, чем в 2021 году. Чаще всего деньги вывозились в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозились из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.