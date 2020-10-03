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Поработал и хватит: как Музей Карельского фронта закрылся сразу после торжественного открытия

Новости. Общество
15:23, 04 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Музей Карельского фронта проработал после своего торжественного открытия всего два дня.

Помните забавный советский мультфильм о том, как мартышка, удав, попугай и слоненок при помощи кокоса "открывали" и "закрывали" закон всемирного тяготения? Эта экранизация детской сказки Григория Остера называлась "Великое закрытие", а фраза одного из ее персонажей – попугая – как нельзя точно подходит к ситуации с торжественным открытием в Беломорске музея Карельского фронта: "Это было великое закрытие!". 

На торжества во "фронтовую столицу Карелии" съехались заместители министров обороны и культуры России, заместитель секретаря Совета безопасности страны. Посмотреть на привезенные к музейному зданию артиллерийские орудия собралось чуть ли не все население районного центра. Однако после своего открытия музей проработал всего два дня и уже первого октября был вынужден сообщить в социальных сетях, что "временно закрывается по техническим причинам".

Подробности читайте далее.

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