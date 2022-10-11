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Порядка ста картин из золотой коллекции «Ленфильма» получат кинотеатры для проката

Новости. Культура
22:00, 28 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Госфильмофонд передаст для проката в российских кинотеатрах около ста картин.

Для проката в кинотеатрах Госфильмофонд передаст порядка ста  картин из золотой коллекции «Ленфильма», цитирует «Интерфакс» телеграм-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«В октябре Госфильмофонд и киностудия «Ленфильм» подписали соглашение о сотрудничестве. Это позволит передавать оцифрованные картины для показа в кинотеатрах», - написала Любимова.

Она отметила, что у зрителей по всей стране появится возможность увидеть на больших экранах легендарные отечественные фильмы. Среди них - «Отцы и дети» (6+), «Открытая книга» (12+), «Всадник без головы» (12+) и многие другие.

«На «Ленфильме» было снято множество картин на основе литературных произведений из школьной программы. Они максимально приближены к первоисточникам. Уверена, что ребятам, которые смогут увидеть фильмы на большом экране по Пушкинской карте, и учителям эти показы будут особенно интересны», - добавила министр.

Показы, уточнила Любимова, могут состояться уже в ноябре в кинотеатрах по всей стране, включая новые регионы.

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