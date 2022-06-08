Портал «Культура» покажет премьеру балета «Алиса» Музыкального театра Карелии

Премьеру авторского балета Кирилла Симонова по мотивам культовой сказки «Приключения Алисы в Стране чудес» представят 6 июля на сцене Музыкального театра Карелии и в Сети.

Творческая команда создавала спектакль «Алиса», имея в наличии лишь книгу Кэрролла. Музыка, либретто, хореография — все было написано специально для нового балета. Так что 6 и 7 июля Петрозаводск станет свидетелем мировой премьеры. Те же, кто не успел достать билеты на новую постановку, смогут увидеть ее на экранах — российский портал «Культура» 6 июля будет вести прямую трансляцию премьеры балета «Алиса» из Музыкального театра Карелии, сообщили в театре.

Постановщикам спектакля удалось ярко и нетривиально оживить абсурдные миры, в которых Алиса проживает свою фантастическую историю, а декорации к новому балету поражают своим масштабом. «Как остаться в рамках сюжета популярнейшей книги и при этом уйти от привычного ее восприятия — между этих двух задач мы с хореографом балансировали постоянно, — рассказывает сценограф спектакля Денис Сазонов. — В итоге получился коллаж: мы перенесли на сцену то, что нас окружает в современной жизни, и совместили с миром Кэрролла». Так в спектакле появился, например, образ метро, ставшего кроличьей норой, переносящей Алису в ее фантастический сон, а хорошо знакомые сцены и персонажи получили в новом спектакле неожиданные решения.

По признанию постановщиков, особое удовольствие в работе над спектаклем им доставляла музыка, написанная известным московским композитором Ефремом Подгайцем. В ней много ярко очерченных образов, прекрасных мелодий, интересных ритмов, красивых тембровых сочетаний и великолепная музыкальная драматургия. Как отмечает дирижер-постановщик «Алисы» Анатолий Рыбалко, музыка нового балета весьма непроста с точки зрения исполнения, но очень выразительна и легко воспринимается на слух.

Хореограф-постановщик «Алисы» Кирилл Симонов работает в этом спектакле в стиле неоклассики. Каждого персонажа он наделяет собственной хореографической лексикой, что позволяет объединить танец с эмоциональным проживанием образа. В сочетании с необычными костюмами, даже ткань к которым создавалась по индивидуальным эскизам, это дает возможность «поселить» в фантастической вселенной Алисы множество удивительных существ. Зрители встретятся с Кроликом и Чеширским котом, Королевой и Герцогиней, увидят знаменитое чаепитие. В постановке нет прямого пересказа сюжета сказки, но воплощен ее дух и воссоздана, абсурдная, манящая Страна чудес английского писателя.

Кирилл Симонов: «Какого возраста зрителей мы ждем? Сказка сложная, не для самых маленьких детей. Мы рассказываем ее языком современного театра, не упрощаем материал. Почти отказались от популярных сейчас медиаэффектов, которые облегчили бы зрителю прохождение этого квеста, которым, по сути, является „Алиса в Стране чудес“. Разгадывать загадки, во множестве заключенные в ней, — вот самое завораживающее ощущение, которое, мы надеемся, испытают зрители на нашем спектакле. Разгадывая их, дети смогут повзрослеть, а взрослые — вернуться в детство».