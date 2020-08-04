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Порывистый ветер и дожди обрушатся в среду на Карелию

Новости. Погода
17:00, 04 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 5 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно, днем – с прояснениями. Ночью ожидается дождь, утром – гроза.

Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, днем – юго-западный, западный порывистый.

Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, местами сильные, днем – умеренные, на северо-востоке местами сильные. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем – юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +22 градусов.

 

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