Порывистый ветер и дожди обрушатся в среду на Карелию

О погоде на 5 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно, днем – с прояснениями. Ночью ожидается дождь, утром – гроза.



Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, днем – юго-западный, западный порывистый.



Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди, местами сильные, днем – умеренные, на северо-востоке местами сильные. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем – юго-западный, западный умеренный, местами порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем потеплеет до +22 градусов.