Порывистый ветер и грозы обрушатся в среду на Карелию

О погоде на 10 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений слабый, при грозах – порывистый.



Ночью будет +14, +16 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, по южным и центральным районам местами – сильные. Ожидаются грозы.

Ветер переменных направлений слабый, при грозах – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17. Днем на юге потеплеет до +27 градусов, на север – +13, +18 .