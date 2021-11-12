Поселок в Приладожье Карелии превратился в Парк Юрского периода из-за диких собак

Стая беспризорных собак терроризирует жителей Пятого поселка в Лахденпохье.

Крик о помощи опубликовали жители Пятого поселка райцентра Карелии в паблике «ЛахденпохьЯ-Навсегда!» По улицам населенного пункта бродит стая собак, которая нападает на поселка на домашних животных и людей.

«На поселке появилась стая диких собак, хозяев у них нет, но тем не менее, животные выглядят весьма упитанными. Возможно, сердобольные жители, не понимая последствий, подкармливают „милых собачек“. Псы систематически нападают на детей, пожилых людей, взрослых и убивают домашних питомцев! Кидаются под машины, внезапно выскакивают из подворотен, в надежде укусить исподтишка! Базируются монстры в развалинах старых домов, коих достаточно», — пишут в паблике.

Местные жители перечисляют последние «подвиги» диких собак: загрызли кота, искалечили терьера соседей, напали на бабушку, повалили ребенка (взрослые отпугнули), пытались искусать девушку.

«А вдруг, бешеные? Кто будет отвечать? Безумие. Реально, тупик. Все просим! Может, кто-то свыше отреагирует», — возмущены жители Лахденпохья.

По словам жителей Пятого поселка, обращения в различные инстанции с просьбой решить проблему с безнадзорными животными пока не принесли результата.

«„Пишите, пишите“ — в ответ лишь советы отправлять письма, которые, как показала практика, не имеют силы… Мы не знаем, что дальше делать, как бороться?! Вопрос о гуманности методов пропадает, когда нападение совершаются на слабых, беззащитных людей и домашних животных! Данную свору необходимо вывести за пределы города, в специализированные собачий приюты, изолировать, расселить, сделать, все что угодно, но лишить зверей приятного и удобного для них места жительства, где они ведут себя как хищники, превращая Пятый посёлок в Парк Юрского периода!» — пишут в паблике.

Ранее жители города на севере Карелии жаловались на свору собак..