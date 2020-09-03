Посещаемость объектов культуры и туризма в Карелии выросла вдвое

Такого результата удалось добиться за время работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики.

На итоговом заседании Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия 4 сентября в Москве руководитель региона Артур Парфенчиков доложил о результатах семилетней работы по развитию сфер культуры и туризма.

В 2017 году завершена реконструкция Национальной библиотеки. Построен многофункциональный культурный центр в Костомукше. Модернизированы 80 сельских культурно-досуговых учреждений и 14 кинотеатров в 12-ти населенных пунктах. Количество учреждений, в которых улучшена материально-техническая база, увеличилось в четыре раза по отношению к 2013 году, когда начала действовать Госкомиссия по подготовке к 100-летию республики.





Как следствие − посещаемость учреждений культуры по сравнению с 2013 годом увеличилась более чем в два раза. Напомним, что одним из наиболее значимых событий стало появление в 2017 году международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который пользуется популярностью у жителей и гостей республики.

Сейчас завершается крупный проект по созданию Музея Карельского фронта в Беломорске, и скоро состоится его открытие. Кроме того, проведена масштабная реставрация Успенского собора в Кеми, реставрируются Варваринская церковь и церковь Клименецкого монастыря в Заонежье. На рассмотрение ЮНЕСКО направлено досье петроглифов Онежского озера и Белого моря для включения их в Список всемирного наследия. Завершается реконструкция защитного павильона "Бесовы Следки" в Беломорске.







"За последние годы республика укрепила свои позиции и в сфере туризма. Количество туристов и экскурсантов выросло к 2013 году в 1,8 раза, объем услуг отрасли увеличился в 3,6 раза", − отметил Артур Парфенчиков.

В регионе завершено создание первого туристского кластера "Южная Карелия", в развитие туриндустрии привлечено более 1,2 миллиарда рублей внебюджетных инвестиций, создано 170 рабочих мест. Идет реализация или подготовка проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров "Легенды Карелии", "Карельское Беломорье", "Арктического туристического кластера".