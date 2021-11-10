Реклама

Посетитель бара на юге Карелии вместо заказа прихватил чужое имущество

Новости. Криминал
17:20, 10 Ноября 2021
фото: © freepik

Новости партнеров

Полиция раскрыла кражу дорогого смартфона в Сортавале, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского району поступило сообщение о краже, произошедшей в одном из баров города. Работник, обслуживающий заказы, обнаружил отсутствие гаджета стоимостью в 49 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия и установили подозреваемого. Ноябрьским вечером в бар поступил заказ от клиента, который очень торопился. Незнакомец несколько раз подходил к стойке, просил персонал ускорить выполнение услуги. Как выяснили полицейские, в один из таких подходов мужчина взял смартфон работника, а затем скрылся. Подозреваемым оказался 29-летний житель соседнего района, находившийся проездом в столице Северного Приладожья. Гаджет у него изъят и будет возвращен владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, совершённой с причинением значительного ущерба.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ото
2021-11-10 19:15:03
Чужое не бери. Когда эта простая истина будет с детства вбита в нашего человека? Такое ощущение, что никогда. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:40
Капитал
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
Журналист «Столицы на Онего» провел тест-драйв чешского городского кроссовера ŠKODA KAROQ.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Сегодня 12:00
Во внеплановом порядке
Сегодня 11:56
«Трудности перевода» 1
09.11.2021 14:33
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 17
02.11.2021 12:37
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»