Посетитель бара на юге Карелии вместо заказа прихватил чужое имущество

Полиция раскрыла кражу дорогого смартфона в Сортавале, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского району поступило сообщение о краже, произошедшей в одном из баров города. Работник, обслуживающий заказы, обнаружил отсутствие гаджета стоимостью в 49 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска восстановили картину происшествия и установили подозреваемого. Ноябрьским вечером в бар поступил заказ от клиента, который очень торопился. Незнакомец несколько раз подходил к стойке, просил персонал ускорить выполнение услуги. Как выяснили полицейские, в один из таких подходов мужчина взял смартфон работника, а затем скрылся. Подозреваемым оказался 29-летний житель соседнего района, находившийся проездом в столице Северного Приладожья. Гаджет у него изъят и будет возвращен владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже, совершённой с причинением значительного ущерба.