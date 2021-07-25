Посетитель бара в районе Карелии спросонья сломал челюсть другу

В Пряже молодой человек разбудил друга, уснувшего в баре, а тот в ответ сломал ему челюсть, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Пряжинского района возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Ему инкриминируется умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Обстоятельства произошедшего установил участковый уполномоченный полиции. Июньской ночью два 22-летних друга отдыхал в одном из местных баров. Во время застолья один из них заснул. Второй начал будить его, однако уснувшему товарищу это не понравилось. Между ровесниками началась словесная перебранка, которая в дальнейшем переросла в драку.

По версии дознания, проснувшийся один раз ударил друга по лицу, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пациента перелом нижней челюсти. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Житель Пряжинского района признал свою вину и принёс извинения пострадавшему. Фигуранту уголовного дела предстоит ответить перед законом – максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.