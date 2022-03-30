Посетитель спортивного магазина в Петрозаводске украл туристическую палатку

Палатка пропала прямо из торгового зала, недостача была выявлена при ревизии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от представителя магазина спортивных товаров. В ходе ревизии там была выявлена недостача на сумму 22 тысячи рублей: из торгового зала пропала туристическая палатка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 35-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчина дал признательные показания, похищенное имущество он успел сбыть.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.