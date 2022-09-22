Посетителей поликлиники Петрозаводска просят потерпеть шум и пыль ради будущего удобства

В филиале поликлиники №1 на Древлянке идут ремонтные работы, чтобы сделать ее более современной и удобной для медиков и для пациентов.

В паблике медицинского учреждения сообщается, что филиале поликлиники на пр. Лесной, 40 проводится капитальный ремонт: холодного, горячего водоснабжения, всех санузлов, замена дверных проемов.

«В связи с проведением капитальных ремонтных работ не работает часть санузлов, бывает шумно, может быть грязь и строительная пыль», - предупреждают посетителей.

Руководство медучреждения приносит извинения за возможные неудобства и объясняет, что все работы ведутся для того, чтобы сделать поликлинику более современной и удобной как для медиков, так и для пациентов.