Посетители бара в Карелии устроили драку - одному не поздоровилось

В Кондопоге конфликт в баре окончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В середине марта в одном из увеселительных заведений произошел конфликт между посетителями. Поведение одного из них не понравилось другому. И тогда 26-летний посетитель нанес удар в челюсть 33-летнему местному жителю. Пока очевидцы вызывали скорую помощь и узнавали состояние потерпевшего, инициатор драки скрылся.

Участковый уполномоченный полиции установил его личность.



Здоровью жителя Кондопоги был причинен вред средней тяжести.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее двух мужчин, устроивших драку в Карелии, передали полиции.