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Посетители бара в Карелии устроили драку - одному не поздоровилось

Новости. Криминал
09:38, 20 Апреля 2020
фото: © pxhere.com
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В Кондопоге конфликт в баре окончился уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В середине марта в одном из увеселительных заведений произошел конфликт между посетителями. Поведение одного из них не понравилось другому. И тогда 26-летний посетитель нанес удар в челюсть 33-летнему местному жителю. Пока очевидцы вызывали скорую помощь и узнавали состояние потерпевшего, инициатор драки скрылся.

Участковый уполномоченный полиции установил его личность.

Здоровью жителя Кондопоги был причинен вред средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее двух мужчин, устроивших драку в Карелии, передали полиции.

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