Посетителя бара в Карелии вытащили на улицу и жестоко избили

Росгвардейцы в Кондопоге поймали злоумышленников, пытавшихся сбежать.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, ночью 14 сентября в одном из баров Кондопоги сработала сигнализация. Кнопку персонал нажал из-за драки между посетителями. Двое неизвестных избили клиента бара, а затем вытащили его на улицу, где продолжили драку.

Завидев росгвардейцев, хулиганы дали стрекача, но безуспешно. Бойцы выловили двух мужчин 35 и 36 лет. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики госпитализировали пострадавшего.

Инициаторов конфликта группа задержания передала полиции.