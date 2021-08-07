Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных

После посещения «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко» посетительница была шокирована и обратилась к зоозащитникам.

Татьяна Мельникова заявила «Столице на Онего», что была потрясена судьбой животных, содержащихся на территории «Вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко». Она считает, что животных жестоко эксплуатируют.

«Вчера посетили „Вотчину Карельского деда мороза Талви Укко“. Находимся под большим впечатлением от жестокого обращения с животными, от эксплуатации животных буквально до смерти», — заявила она в своем письме изданию.

Клиентка туробъекта заявила, что обратилась в Карельское общество защиты животных.

«На Яндексе люди тоже пишут в отзывах об ужасах, которые мы не застали, потому что это сезонный концлагерь — летом эксплуатируют собак, зимой — оленей. Животные голодные и крайне измученные, а при этом цены просто зашкаливают, например, прокатиться 300 метров на собачьей упряжке — 3000 рублей. Все это подается как Вотчина Деда Мороза, люди едут из разных городов специально, но такое нельзя показывать детям», — пояснила Татьяна Мельникова.

«Помогите, пожалуйста, остановить издевательства над животными», — заключила автор обращения.

Ранее в Карелии волонтеры рассказывали, как спасти животных от живодеров.