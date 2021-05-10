После майских праздников энергетики возобновят неотложные работы на энергообъектах 

Прионежская сетевая компания проведет неотложные ремонты в электрических сетях, чистку трасс ЛЭП, а также работы по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей.

АО «ПСК» предупреждает, что неотложные работы на энергообъектах невозможны без временных отключений потребителей и просит отнестись к временным неудобствам с пониманием.

С 11 по 16 мая временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 11 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Сампо.

— 13 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Родниковая, Студенческая, Каменистая.

Кемский муниципальный район:

— 11 мая с 9.00 до 10.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91).

— 11 мая с 14.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 15), улица Каменева (дома 8, 10).

— 12 мая с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 1, 2, 3, 6), Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66).

— 12 и 14 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Вокзальная.

— 12 мая с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 10, 11, 13, 14, 15).

— 13 мая с 9.00 до 11.30. Город Кемь: 6-й километр (жилищный фонд).

— 13 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (частично).

— 14 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская.

Кондопожский муниципальный район:

— С 11 по 13 мая с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

— 12 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.

— 12 мая с 13.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Солнечная.

— С 12 по 16 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга (частично), деревня Шайдома.

— 13 мая с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Советов (частично), переулок Каменистый.

Лоухский муниципальный район:

— 12 мая с 12.00 до 17.00. Поселок Плотина; поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Прибрежная, Речная, Береговая, Ручьевая, Пионерская, Приозерная, Гористая, переулок Гористый (все частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 11 мая с 13.00 до 16.00. Деревни Венгигоры, Шалговаара, Сяргезеро, Сондолы, Ахвеламби; поселки Маслозеро, Шалговаара, Сеесярви.

— 11 мая с 14.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, Сегежский переулок (все частично).

— С 11 по 13 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Паданы: улица Первомайская (дом 1), Ленина (дома 31-42), Студенческая (дом 11).

— 12 мая с 13.00 до 16.00 и 13 мая с 14.00 до 17.00. Поселки: Челмужи, Волозеро; деревни Сергиево, Данилово, Огорелыши, Возрицы, Тихвин Бор, Немино.

— 14 мая с 9.00 до 14.00. Поселок Пиндуши: улицы Больничная, Железнодорожная, Заводская, Набережная.

Муезерский муниципальный район:

— 11 мая с 8.30 до 9.30. Поселок Муезерский: здания магазинов «Магнит», «Пятерочка».

— 11 мая с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Карельская, Комсомольская, Гагарина, здание пекарни.

Олонецкий национальный район:

— С 11 по 14 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

— 11 мая с 10.00 до 13.00. Поселок Верхнеолонецкий, деревня Черная Речка, вышка сотовой связи.

— 12 мая с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Красноармейская, Ленина (дома 23, 25), переулки Красноармейский, Полевой.

— 13 мая с 9.00 до 13.00. Деревня Тукса: улицы Ручейная, Юбилейная (дома 5, 6, 7), здания овощехранилища и насосной станции.

Питкярантский муниципальный район:

— С 11 по 14 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Ладожская (дома 1-11), Центральная (дом 4), здания детского сада, котельной.

Прионежский муниципальный район:

— 11 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная.

— 11 мая с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: Южная промышленная зона, здание «Прионежского центрального лесничества», СНТ «Белые Ключи», «Нелукса», здание ООО «Вода Карелии»; поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонасосной станции.

— 12 мая с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (частично); станция Деревянка: улицы Железнодорожная, Поселковая, Ключевая, Нагорная.

— 14 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Привокзальная, Станционная.

Сегежский муниципальный район:

— 11 мая с 9.00 до 17.00. Город Сегежа: улицы Нагорная, Озерная, Пушкина, Малая, Комсомольская, Кирова (дома 1, 3, 5, 7, 9).

— 11 мая с 14.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улицы Совхозная, Скалистая, Школьная, Карельская, Южная, Лесная.

— 11 мая с 9.00 до 11.30. Город Сегежа: улицы Выгозерская, Боровая, Набережная (дома 61-А — 79).

— 12 и 13 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: дом Козлова.

— 13 мая с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: переулки Хвойный, Березовый.

Сортавальский муниципальный район:

— 4 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Привокзальная, Станционная.ая, Ключевая, Нагор- С 11 по 14 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Красная Горка.

Лахденпохский муниципальный район:

— 12 мая с 8.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Первомайская, Заводская, Новая, Заречная; поселок Сорола.